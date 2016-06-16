НБУ спростив контроль за експортно-імпортними операціями

Національний банк України надав можливість банкам поряд з паперовою формою використовувати електронну форму повідомлень для обміну інформацією, необхідною для здійснення контролю за експортними та імпортними операціями резидентів.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, правління Національного банку України від 16 червня 2016 прийняло постанову №347, яким внесені зміни в Інструкцію про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями щодо спрощення взаємовідносин між банками, клієнтами та державними органами.

Зокрема, постановою спрощений документообіг під час здійснення валютного контролю за експортними та імпортними операціями, банкам надано можливість контролювати експортні, імпортні операції, що здійснюються з використанням електронних угод, надана можливість використовувати інвойс як документ, що засвідчує надання послуг, скасовано обов'язкове надання клієнтами письмових підтверджень іноземного податкового органу про суму сплачених податків.

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«Ці зміни дозволять банкам і їх клієнтам застосовувати сучасні комунікаційні технології та електронні форми документів у деяких процедурах, пов'язаних з контролем імпортно-експортних операцій, які раніше передбачали застосування виключно паперових документів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а в 2018 році - увійти у ТОП-20.

Україна в 2015 році піднялася на 13 позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83-тє місце.