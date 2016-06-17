Ватикан виділив Україні кілька мільйонів євро допомоги - BBC

Кошти зібрали для України за ініціативою Папи Франциска, передає BBC Україна.

За його словами, кошти призначаються переселенцям, що залишили власні домівки, жителям так званої "сірої зони" поблизу лінії зіткнень, населенню, яке залишається на неконтрольованій Україною території, передусім дітям, літнім людям та неповним сім’ям із маленькими дітьми, особам, що втратили домівку, пораненим, а також тим, хто зазнав тортур.

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"Розпочнемо з найнеобхіднішої допомоги: їжа, вода, одяг, ліки, дах над головою", - розповів П'єтро Паролін.

У розподіленні допомоги будуть задіяні благодійні організації Католицької Церкви, а також інші гуманітарні організації, волонтери.

Державний секретар Ватикану у Запоріжжі представив технічний комітет акції під назвою "Папа для України", який очолив єпископ Ян Собіло.