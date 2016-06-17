Fitch підтвердило рейтинги 5 українських банків з іноземним капіталом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента п'яти українських банків з іноземним капіталом.

Як повідомляється на сайті агентства, в тому числі підтверджений рейтинг банків «Альфа-Банк» (Україна), «Укрсоцбанк», «ПроКредит», «Правекс-банк» і «Креді-Агріколь» на рівні «CCC».

За інформацією агентства, рейтинги всіх п'яти банків враховують ймовірність підтримки, яку фінустанови можуть отримати від своїх іноземних акціонерів.

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Крім того, Fitch виключило «Укрсоцбанк» і «Правекс-банк» зі списку претендентів для негативного перегляду рейтингів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «ССС» 16 травня, одночасно підтвердивши аналогічний рейтинг щодо українських євробондів.

Агентство підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до «CCC» з «RD» (обмежений дефолт) в листопаді 2015 року на тлі завершення процесу реструктуризації частини держборгу країни.