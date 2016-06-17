Україна розраховує отримати від Світового банку додатково $1 мільярд у 2017 році

Україна розраховує отримати від Світового банку додатково 1 млрд дол. у 2017 році на програми розвитку, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Дуже конструктивна зустріч відбулася з директором-розпорядником та головним операційним директором Світового банку Шрі Мульяні Індраваті, - написав Гройсман. - Хороша новина: Світовий банк готовий разом з нами переглянути ефективність програм, на які вже витрачено кошти, і передбачити додатково ще 1 млрд дол. на їх розширення з наступного року».

Як повідомив УНІАН, прем'єр-міністр Гройсман перебуває з візитом в США на запрошення віце-президента США Джо Байдена. Гройсман провів кілька зустрічей з американськими чиновниками, включаючи віце-президента Байдена, представників Демократичної і Республіканської партій в Конгресі, міністра енергетики, адміністратора фонду USAID. Крім того, відбулися зустрічі з представниками американського бізнесу.

Світовий банк працює в Україні протягом 20 років. За останні 20 місяців банк профінансував десятки проектів, включаючи проекти в інфраструктурі, енергетиці, соціальній сфері, сфері реформи державного управління, на загальну суму близько 4,6 млрд дол. Пряма бюджетна підтримка становила половину цієї суми - 2,25 млрд дол.