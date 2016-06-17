Молдова хоче впровадити українську систему електронних держзакупівель Prozorro

Молдова має намір імплементувати українську систему електронних державних закупівель Prozorro, заявив голова представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Шевкі Аджунер на міжнародній конференції у Києві.

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"Я радий, що інші країни висловлюють зацікавленість в імплементації Prozorro. Зокрема, Молдова хоче впровадити цю систему. Я закликаю своїх молдовських колег йти цим шляхом", - сказав він.

При цьому представник секретаріату комітету СОТ з державних закупівель Роберт Андерсон, який також був присутній на конференції, повідомив, що Молдова також приєднається до угоди СОТ про держзакупівлі.

"Молдова йде слідом за Україною у реформі держзакупівель. Я радий повідомити, що приєднання Молдови до угоди (СОТ про держзакупівлі - УНІАН) відбудеться 14 липня", - підкреслив Андерсон.

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За його словами, серед країн СНД Казахстан і Росія також виявили бажання приєднатися до угоди.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі раніше виявило намір запровадити систему електронних державних закупівель в іншій країні, паралельно забезпечуючи участь українського бізнесу в тендерах іноземних держав.

За словами заступника очільника Мінекономрозвитку Максима Нефьодова, перші успішні проекти участі українського бізнесу в державних закупівлях інших країн у рамках угоди Світової організації торгівлі про держзакупівлі (WTO GPA) можуть бути реалізовані протягом півроку.

Економія бюджетних коштів завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro в травні становила 217 млн грн за результатами 16,4 тис. проведених тендерів.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) у номінації Public Sector.