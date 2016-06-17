Рева розповів депутатам про новий порядок призначення соцвиплат переселенцям

Новий порядок реєстрації та призначення соціальних виплат вирішує більшість проблем внутрішньо переміщених осіб, повідомив під час Години уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«Мета цих документів – відновлення виплат переселенцям сьогодні, оскільки кілька місяців вони соціальні виплати не отримували... Тепер не можуть бути припинені соціальні виплати без законних підстав. Кожне таке рішення прийматиметься на спеціальній комісії», - сказав Рева.

Наприкінці 2015 року було внесено зміни до законів про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Після цього Кабінет міністрів повинен був привести власні постанови у відповідність до законодавчих змін, оскільки їх невідповідність викликала проблеми з виплатами для переселенців. «На жаль, ця робота замість запланованих 3 місяців тривала 6. І лише 8 червня поточного року уряд затвердив дві постанови щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб та порядку виплати їм соціальної допомоги», - сказав Рева.

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До прийняття цих постанов питання призначення і припинення соцвиплат, за словами міністра, були недостатньо врегульовані. «Відбувалася повна вакханалія. За якимись списками, на підставі іншої інформації органи, в тому числі ті, які здійснюють соціальні виплати, самочинно припиняли такі виплати. І сьогодні тільки пенсіонерів, яким зупинено виплати - 350 тис. осіб», - сказав Рева. При цьому він зазначив, що не було ні регламентів, ні процедури для того, щоб оскаржити такі рішення.

Рева заявив, що раніше справами переселенців займалися лише органи соціального захисту населення, але тепер спеціальні комісії очолюватимуть або заступник міського голови, або заступник голови районної держадміністрації. До складу комісії входитимуть представники всіх зацікавлених органів, і її рішення матимуть обов'язковий характер для всіх органів влади.

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Також міністр зазначив, що новий порядок обліку переселенців передбачає, що раз на півроку відповідальні працівники відвідуватимуть переселенців вдома. «Не з метою перевірити, щоб він звідти не втік, а з метою дізнатися проблеми і потреби цих людей», - пояснив Рева. За словами міністра, вирішуватимуться не тільки проблеми соціальних виплат, а також питання отримання переселенцями медичної допомоги, гуманітарної допомоги, зарахування їх дітей у дитячі садки та інші.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передав комісіям місцевих рад функцію обліку тимчасово переміщених осіб, а також функцію контролю за призначенням і здійсненням соціальних виплат переселенцям. Про це йдеться в постанові уряду №365, опублікованій в офіційній пресі.

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За рішенням уряду, перевірка даних, наведених при постановці переселенців на облік, здійснюється структурними підрозділами органів соцзахисту. Вони ж перевіряють матеріально-побутові умови проживання сімей. «Однак це стосується тільки тих внутрішньо переміщених осіб, які отримують соціальні виплати, субсидії та пільги», - йдеться в постанові уряду.

Раніше, коментуючи прийняте рішення, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що зустрічався з людьми і не раз чув розповіді про те, як доводиться бігати, брати довідки, ставити печатки для отримання соціальних виплат. При цьому Гройсман звертався до місцевих органів влади, закликаючи їх допомагати переселенцям, а не створювати їм перешкоди.

Станом на 13 червня поточного року на обліку перебувають 1 млн 783 тис. 900 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.