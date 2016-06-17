Сьогодні закінчується термін докапіталізації банків до мінімального рівня в 120 мільйонів

Українські банки мали довести статутний і регулятивний капітал до мінімального розміру в 120 млн грн до сьогодні, 17 червня.

Читайте такожНБУ очікує завершення повної діагностики банківської системи до середини 2017 року

Про це йдеться в постанові Національного банку України від 4 лютого 2016 року №58 «Про збільшення капіталу банків України», раніше опублікованій на сайті регулятора, із змінами від 7 квітня.

Згідно з фінансовою звітністю українських банків на 1 квітня, опублікованою на сайті НБУ на цю дату 17 зі 109 банків мали розмір статутного капіталу нижче 120 млн грн, однак після 1 квітня деякі з фінустанов повідомляли про наміри поповнити капітал або про проведену докапіталізацію.

Читайте такожВідсьогодні банки можуть змінювати валютні курси протягом дня

Національний банк України постановою №336, що набула чинності з 30 травня, закріпив за собою право відносити банки до категорії проблемних через невідповідність розміру статутного капіталу вимогам законодавства.

У подальшому, в рамках постанови, банки повинні збільшити капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

Читайте такожУ НБУ розповіли про стрес-тестування банків: частка проблемних кредитів становила 53%

Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність до вимог законодавства або до рівня не менш як 500 млн грн.

Вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків на рівні 500 млн грн встановлено в статті 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для низки невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку прискоряться.