Вихід Британії з ЄС став би поганою новиною для російської економіки - Греф

Вихід Великобританії зі складу Євросоюзу (ЄС) може призвести до скорочення російського ВВП на 1%, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови російського Ощадбанку Германа Грефа в інтерв'ю Bloomberg.

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"Вихід Британії з ЄС може призвести до скорочення російського ЗПС на 1%. Вихід Великобританії з Євросоюзу став би поганою новиною для російської економіки і призвів би до "паніки" на фондовому ринку", - зазначив очільник найбільшого російського банку, в минулому міністр економіки РФ.

За словами Грефа, акції російських компаній на тлі такої події можуть впасти на 5-10%. Він зазначив, що акції Ощадбанку втратили минулого тижня приблизно 10% і можуть впасти ще на 10% у разі Brexit.

"Це буде паніка. Це матиме вкрай негативний вплив на нашу економіку, на наш обмінний курс та на інвесторів в російські цінні папери. Я не впевнений, чи буде це продовжуватися в довгостроковій перспективі, але перша реакція може бути дуже поганою", - сказав Греф.

Між тим глава російського Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв також зізнався, що ніхто не знає, якими можуть бути наслідки від виходу Великобританії зі складу ЄС для економіки Росії.