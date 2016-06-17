НБУ визнав неплатоспроможним "Євробанк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію до "Євробанку" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Як повідомляється на сайті фонду, тимчасову адміністрацію введено терміном на 1 місяць – до 16 липня включно, а тимчасовим адміністратором призначений Вадим Кононець.

Як повідомив на своєму сайті Національний банк, через місяць після того, як регулятор 18 травня погодив продаж 50% акцій "Євробанку" громадянину Казахстану Болат Назарбаєву, ці акції так і не були передані у його власність.

"Кінцевими власниками банку на 17 червня є Олександр Адарич (50%) і Вадим Пушкарьов (50%)", - наголошується в повідомленні НБУ.

Також Нацбанк повідомив, що його куратор в "Євробанку" виявив факти "дроблення" депозитів - переказ коштів з поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб у розмірі до 200 тисяч гривень. При цьому, з-за втрати ліквідності банк перестав виконувати в строк операції клієнтів.

З цієї причини, зазначає НБУ, та керуючись Законом України "Про банки і банківську діяльність", було прийнято рішення про віднесення "Євробанку" до категорії неплатоспроможних.

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За оцінками регулятора, 98% або 8 тисяч вкладників "Євробанку" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму в 200 тисяч гривень, тоді як клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх в межах цієї суми. Загальна сума відшкодування за станом на 15 червня становила близько 217 мільйонів гривень.

"Євробанк" на своєму сайті, напередодні введення тимчасової адміністрації, назвав причиною затримки платежів різкий раптовий відплив коштів з рахунків клієнтів за останню добу, що, у свою чергу, на думку банку, було викликане поширенням негативної інформації в ЗМІ.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, голова правління "Євробанку" Олег Кобзєв незадовго до введення тимчасової адміністрації зник, прихопивши ряд важливих документів банку.

Згодом керівник казначейства банку Василь Невмержицький повідомив УНІАН, що інформація про втечу голови правління "Євробанку" не відповідає дійсності. "Це неправда. Ми тільки що розійшлися. Працюємо з тимчасовою адміністрацією", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України 25 травня дозволив громадянину Казахстану Болат Назарбаєву придбати 50% акцій "Євробанку", що належать Олександру Адарічу.

20 травня Національний банк повідомляв, що погодив Назарбаєву купівлю 50% акцій "Євробанку", при цьому регулятор розглядає пакет документів про передачу решти 50% акцій банку, що належать Вадиму Пушкарьову через компанію "Маркетингові технології", але рішення поки не прийнято.

"Євробанк" працює на ринку України з 2005 року і відноситься до невеликим банкам, займаючи за станом на 1 квітня 47-е місце серед банків України за обсягом активів.

20 травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в інший належав Олександру Адаричу банк - "Фідобанк" - на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.