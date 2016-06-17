Нацбанк зберіг офіційний курс гривні без змін - 24,90 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2490,8886 (17 червня – 2490,4642)

100 EUR – 2803,2460 (17 червня – 2782,8447)

10 RUR – 3,8064 (17 червня – 3,7813)

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,90/24,92 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,00/28,02 гривні/євро, відносно до російського рубля – на рівні 0,3820/0,3830 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,9089 гривні/долар, станом на цю годину укладено 409 угод на суму 261,25 мільйона доларів.