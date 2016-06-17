Путін стверджує, що США змушують Європу "терпіти" наслідки російських контрсанкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Санкт-Петербурзькому економічному форумі.

«Санкції, про які ви сказали, - вони стосуються Сполучених Штатів? Та ніяк не стосуються. А взагалі наплювати їм на ці санкції, тому що наслідки наших дій у відповідь, вони на них ніяк не відбиваються. На Європі відбиваються, а на США ніяк не відбиваються, нульовий ефект. Але американці кажуть своїм партнерам: треба потерпіти. Навіщо їм терпіти, я не розумію. Ну, хочуть - хай терплять», - сказав Путін.

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При цьому він заявив, що США постійно втручаються у відносини ЄС-Росія.

«Світові потрібна така потужна країна, як Сполучені Штати. І нам потрібна. Але нам не потрібно, щоб вони постійно втручалися в наші справи, вказували, як нам жити, заважали Європі будувати з нами відносини», - заявивши Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країнввели санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.

Після цього російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які ввели або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.