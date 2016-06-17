Путін стверджує, що США змушують Європу "терпіти" наслідки російських контрсанкцій
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що США змушують Європу "терпіти" наслідки відповідних санкцій Росії, хоча самі від них не потерпають.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Санкт-Петербурзькому економічному форумі.
«Санкції, про які ви сказали, - вони стосуються Сполучених Штатів? Та ніяк не стосуються. А взагалі наплювати їм на ці санкції, тому що наслідки наших дій у відповідь, вони на них ніяк не відбиваються. На Європі відбиваються, а на США ніяк не відбиваються, нульовий ефект. Але американці кажуть своїм партнерам: треба потерпіти. Навіщо їм терпіти, я не розумію. Ну, хочуть - хай терплять», - сказав Путін.
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При цьому він заявив, що США постійно втручаються у відносини ЄС-Росія.
«Світові потрібна така потужна країна, як Сполучені Штати. І нам потрібна. Але нам не потрібно, щоб вони постійно втручалися в наші справи, вказували, як нам жити, заважали Європі будувати з нами відносини», - заявивши Путін.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.
Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країнввели санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.
Після цього російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які ввели або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.