Міністр соцполітики: рано чи пізно пенсійний вік в Україні доведеться підняти

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

"Це питання ми можемо обговорити суто гіпотетично. У нас не вистачає грошей у Пенсійному фонді. Ми їдемо позичати на Захід, приїжджаємо в Німеччину, зустрічаємося з Ангелою Меркель і скорботно їй в обличчя говоримо, що у нас не вистачає грошей на пенсії. Що вона подумає, як ви вважаєте, якщо вік виходу на пенсію в Німеччині 67 років?", - зазначив він.

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Міністр вважає, що рано чи пізно пенсійний вік в Україні доведеться підняти. Зокрема Рева навів приклад Білорусі та Молдови, де недавно це вже зробили.

За його словами, на нинішньому етапі в міністерстві розглядають можливість підняти пенсійний вік для тих українців, які мають невеликий стаж роботи.

Як повідомляв УНІАН, стратегічний радник з реформ Іван Міклош зазначив, що не обов'язково підвищувати пенсійний вік зараз, але в середньостроковій і довгостроковій перспективі на цей крок піти доведеться.