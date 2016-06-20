У Торонто напередодні підписання Угоди про ЗВТ розпочинає роботу українсько-канадський бізнес-саміт

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвиту та торгівлі України.

"Форум відбувається у Торонто напередодні підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою, - йдеться у повідомленні. - Традиційно бізнес-форум складається з кількох панельних дискусій, на яких українські міністри представляють бізнесу останні досягнення в реформі галузей".

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На Канадсько-українському бізнес-форумі на учасників чекають панелі, присвячені реформам у сільському господарстві, енергетиці, інфраструктурі та ІТ. Близько 400 компаній візьмуть участь у пленарних сесіях, зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Канада завершують переговори щодо створення Зони вільної торгівлі між двома країнами, розпочаті в 2015 році.