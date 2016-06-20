У Франції заявили, що ЄС продовжить санкції проти Росії на півроку

Європейський союз має намір продовжити економічні санкції проти Росії на півроку. Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Ейро, передає російське агентство "РИА Новости".

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"Сьогодні умови для зняття санкцій не виконані, Мінські угоди не виконуються. Є зрушення, але недостатні. Я хочу, щоб на наступному засіданні Ради Європи, тому що доцільність цих санкцій буде визначатися на рівні глав держав і урядів, ми не задовольнилися автоматичним продовженням санкцій на шість місяців, а щоб пройшла дискусія, і щоб президент Франції (Франсуа Олланд) і канцлер ФРН (Анґела Меркель) змогли повідомити, що зробив "нормандський" формат для зрушень у виконанні Мінських угод", — сказав Ейро.

Він зазначив, що дискусію бажано провести вже на найближчому саміті 28 – 29 червня.

"Хотілося б, щоб, починаючи з цього засідання Ради Європи, пройшла дискусія про підсумки роботи в "нормандському" форматі, виконання Мінських угод, дискусія з продовженням санкцій, але і про те, що нам робити, якщо будуть зрушення. І якщо ми зможемо дати підбадьорюючий сигнал одним та іншим, це може бути корисним", — заявив глава МЗС Франції.

"Оскільки ці санкції будуть продовжені на шість місяців, потрібна дискусія, щоб розуміти, що, якщо будуть конкретні зрушення, можна буде зробити крок назустріч. Але для цього потрібно виконати умови, росіяни і українці повинні виконати свою частину роботи у виконанні Мінських угод", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році країни Заходу ввели санкції проти РФ за анексію Криму і агресію проти України.

Влада Росії у відповідь встановили заборону на імпорт в РФ продуктів харчування із західних країн. Пізніше США і ЄС прив'язали скасування санкцій до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

31 липня дія санкцій ЄС проти Росії закінчується. Наступного тижня Євросоюз повинен прийняти рішення про продовження цих санкцій.

Вони передбачають обмеження співпраці з російськими банками, імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєннями. 17 червня Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, запроваджені через анексії Росією Криму і Севастополя.