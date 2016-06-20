Меморандум з МВФ практично узгоджено, позитивних новин чекаємо в липні - Мінфін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході українсько-канадського ділового саміту, який проходить сьогодні, 20 червня, в Торонто.

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«Ми практично завершили роботу по Меморандуму. У липні ми чекаємо позитивних новин (з Фонду - УНІАН)», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року.

Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне Меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.

Як очікується, засідання Ради директорів МВФ по Україні відбудеться в липні. При цьому розмір траншу є предметом обговорення учасників засідання Ради директорів.