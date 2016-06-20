Україна має найбільший за останній час інвестиційній потенціал - Кубів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, відкриваючи українсько-канадський бізнес-форум в Торонто.

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«Україна сьогодні має найбільш очевидний інвестиційній потенціал за останні роки - через зростання економіки та втілення реформ», - сказав Кубів

Він також повідомив, що за підсумками першого кварталу зростання промислового виробництва склало 3,7%, що характеризує пожвавлення економічних процесів у державі. Разом з тим Кубів закликав канадських бізнесменів вкладати в України та пожвавлювати взаємну торгівлю.

«Товарообіг між Україною та Канадою в 2015 році становив 362 млн дол. І я хочу запевнити, що для уряду Канада - важливий и пріоритетний партнер», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Торонто (Канада) розпочинає роботу українсько-канадський діловий саміт. Він відбувається напередодні підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Традиційно бізнес-форум складається з кількох панельних дискусій, на яких українські міністри представляють бізнесу останні досягнення в реформі галузей.