Сорос прогнозує падіння фунта на 20% у разі виходу Британії з ЄС

Американський мільярдер Джордж Сорос, який заробив у 1992 році на падінні фунта під час «чорної середи», вважає, що вихід Великобританії з ЄС призведе до ще серйознішого падіння фунта. Таким прогнозом мільярдер поділився у колонці, опублікованій у газеті The Guardian.

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«Я очікую, що ця девальвація буде сильнішою і більш руйнівною, ніж 15%-ве падіння, яке відбулося у вересні 1992 року, коли мені пощастило отримати істотний прибуток для своїх хедж-фондів за рахунок Банку Англії і британського уряду», — сказав він.

За його прогнозами, якщо британці проголосують за вихід з ЄС, фунт впаде щонайменше на 15%, а можливо, і більш ніж на 20%, з його нинішнього рівня $1,46 до рівня нижче $1,15, передає РБК.

«Якщо фунт стерлінгів впаде до цього рівня, то за іронією долі один фунт буде коштувати близько одного євро — свого роду «приєднання до євро», чого ніхто в Британії не хотів би», — зазначив мільярдер.

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«Я хочу, щоб люди знали, які можуть бути наслідки виходу з ЄС до того, як вони віддадуть свої голоси, а не після. Голосування за вихід (країни з ЄС - ред.) може призвести до того, що тиждень закінчиться «чорною п'ятницею» і серйозними наслідками для простих людей», — сказав Сорос.

Референдум щодо виходу Британії з ЄС відбудеться в найближчий четвер, 23 червня. Щоб це рішення було прийнято, за нього повинні проголосувати більше половини людей, що візьмуть у ньому участь. Останнє опитування, проведене компанією Survation, показує, що за вихід Великобританії з Євросоюзу виступають 42% жителів країни, а проти — 45%.