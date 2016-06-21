Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою можуть підписати 11-12 липня

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує на підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою 11-12 липня під час офіційного візиту прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

"Джастін Трюдо підтвердив намір відвідати Україну з офіційним візитом 11-12 липня. Очікується, що Україна і Канада підпишуть Угоду про зону вільної торгівлі в Києві", - йдеться у повідомленні.

При цьому очільник Мінекономрозвитку Степан Кубів зазначив, що Канада є одним з ключових стратегічних партнерів України.

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"Канада для України є особливою країною: стратегічним партнером - для держави, стратегічним другом - для народу, стратегічним родичем - для мільйонів українських сімей", - зазначив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трюдо відзначав, що підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною та реалізація цієї Угоди є одним з пріоритетів роботи уряду Канади.

За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Зона вільної торгівлі сприятиме зняттю торгових обмежень і повному скасуванню торгового мита на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. Зокрема, одразу після набрання угодою сили скасовуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку. Протягом 3-7 років скасовуються мита на м'ясо, яйця, овочі, молочну продукцію, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі та трактори. Крім того, документ дає можливість українським та канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.

20 червня в Торонто пройшов Українсько-канадський діловий форум, який зібрав понад 400 учасників. Українська урядова делегація, яку очолював перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, представила основні досягнення уряду за останні місяці, а також плани щодо подальшої дерегуляції та приватизації.