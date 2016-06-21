МВФ попередив Білорусь, що в майбутньому Пенсійний фонд буде дефіцитним

Незважаючи на прийняті рішення щодо підвищення пенсійного віку, в майбутньому в Пенсійному фонді Білорусі може утворитися дефіцит, заявив глава місії Міжнародного валютного фонду в країні Пітер Долман, передає БелаПАН.

Він констатував, що білоруська економіка перебуває в рецесії, на країну постійно впливають "несприятливі зовнішні шоки", і щоб подолати важкі часи, МВФ рекомендує провести ряд реформ. "Ми закликаємо провести глибокі реформи для стабілізації економіки і забезпечення економічного зростання і зростання добробуту в середньостроковій перспективі", — сказав Долман.

Читайте такожЛукашенко розкритикував Євразійський союз Путіна: рівні умови і безбар'єрне середовище так і не створеноПерсонал фонду спостерігає сьогодні більш високу готовність білоруської влади проводити реформи, ніж раніше, зазначив він. "Ми бачили скорочення темпів зростання зарплат, обмеження обсягів директивного кредитування, незважаючи на вибори. Ми спостерігали також скорочення масштабів цінового регулювання, і це позитивні кроки, але ми вважаємо, що необхідно проводити більш масштабні реформи", — заявив Долман.

В якості прикладу він навів ситуацію у пенсійній сфері. Згідно з оцінками МВФ, до 2050 року дефіцит Пенсійного фонду міг би досягти 7% ВВП, проте у результаті оголошеного в Білорусі підвищення пенсійного віку він може скласти 5% ВВП.

"Дефіцит доведеться покривати за рахунок скорочення пенсійних виплат, або за рахунок бюджетних субсидій", — сказав представник МВФ. При цьому він зазначив, що прийняті білоруською владою рішення про підвищення пенсійного віку "зможуть забезпечити рівноважний стан Пенсійного фонду до 2022 року". "Згідно з нашими оцінками і розрахунками, завдяки прийнятим рішенням у пенсійній сфері Пенсійний фонд у найближчі п'ять-шість років буде залишатися збалансованим, проте потім, зважаючи на негативну демографічну динаміку, дефіцит все-таки буде наростати", — заявив Долман.