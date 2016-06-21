Україна і Канада підписали меморандум про підтримку експорту, торгівлі та інвестицій

Україна і Канада підписали міжурядовий меморандум про підтримку експорту, торгівлі та інвестицій, повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

"Меморандум між Україною і Канадою про підтримку експорту, торгівлі та інвестицій підписано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою 11-12 липня під час офіційного візиту прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Зона вільної торгівлі являтиме собою зняття торгових обмежень і повне скасування торговельних мит на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. Зокрема, відразу після набуття чинності, скасовуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку. Протягом 3-7 років скасовуються мита на м'ясо, яйця, овочі, молочну продукцію, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі та трактори. Крім того, документ дає можливість українським і канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.

20 червня в Торонто відбувся українсько-канадський діловий форум, який зібрав понад 400 учасників. Українська урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим представила основні досягнення уряду за останні місяці, а також плани щодо подальшої дерегуляції та приватизації.