Гройсман очікує отримати від МВФ цього року $1,7 мільярда

Україна очікує отримати від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду - у 2016 році сумарно 1,7 млрд дол., сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції у Києві.

Він уточнив, що технічну роботу з Фондом веде Міністерство фінансів.

«Сумарний транш, який ми очікуємо отримати к 2016 році - 1,7 млрд дол.», - сказав Гройсман.

Він також підкреслив, що Україна в будь-якому разі покладається на рішення Ради директорів МВФ. «Хочу ще раз підкреслити, що реформи за нашою угодою (програмою з МВФ - УНІАН) потрібні Україні, - сказав Гройсман. - Ми продовжимо взаємодію з МВФ, міністр фінансів проінформує уряд, які технічні моменти узгоджені, а які - вимагають узгодження. Однак, для мене важливо, щоб Україна стала економічно незалежною країною. Ми не можемо постійно жити на технічній допомозі та транші. Реформи саме і потрібні, щоб Україна розвивалася. Ми не можемо постійно позичати. Позикові кошти - це вимушений захід, щоб забезпечити макроекономічну стабільність і провести реформи. Це моя філософія і погляд на наше співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями».

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Водночас, власне Меморандум, який обумовлює подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.

Як очікується, засідання Ради директорів МВФ щодо України відбудеться в липні. При цьому розмір траншу є предметом обговорення учасників засідання Ради директорів.