Moody's: перемога Трампа загрожує економіці США рецесією і зростанням безробіття

13:05, 21 червня 2016
Фінанси
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Надалі Moody's має намір випустити аналіз наслідків для економіки США від реалізації передвиборчих обіцянок Хілларі Клінтон.

REUTERS

Аналітики агентства Moody's вважають, що прихід Дональда Трампа до влади в США підірве економічне зростання країни, а його президентство стане часом скорочення кількості робочих місць і зростання безробіття.

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Якщо на президентських виборах в США в 2016 році переможе Дональд Трамп, то за наступні чотири роки кількість робочих місць скоротиться приблизно на 3,5 млн, а рівень безробіття зросте з нинішніх 5 до 7%, попереджають аналітики Moody's.

В опублікованому звіті міжнародного рейтингового агентства йдеться, що реалізація раніше озвучених головним республіканським претендентом на посаду президента США пропозицій зажене економіку країни в тривалу рецесію, передає РБК.

До числа основних негативних факторів експерти Moody's віднесли скорочення міжнародної торгівлі, імміграції та прямих іноземних інвестицій в економіку США в результаті самоізоляції країни. На їх думку, такий підхід призведе до скорочення податкових надходжень, збільшення дефіциту бюджету і прискорить зростання національного боргу.

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В доповіді Moody's підкреслюється, що із запропонованих Трампом податкових пільг найбільшу вигоду зможуть отримати представники найбільш високооплачуваних верств населення, в той час як середній клас постраждає від втрати роботи. Крім того, на доходи представників середнього класу позначиться зростаюча інфляція, а їх заощадження постраждають від падіння цін на акції та нерухомість.

«Зниження рівня добробуту, викликане падінням біржових котирувань і вартості будинків, відчують на собі всі домогосподарства», — наголошується в прогнозі Moody's.

У той же час аналітики агентства визнають, що їх прогноз може виявитися неточним у зв'язку з браком інформації про справжні наміри Трампа, оскільки заяви політиків під час передвиборчої гонки не можна розглядати в якості твердих планів реформ.

Надалі Moody's має намір випустити аналіз наслідків для економіки США від реалізації передвиборчих обіцянок Хілларі Клінтон.

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