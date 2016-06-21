Гривня на міжбанку ще трохи зміцнилася до долара

В понеділок, 21 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,88/24,91 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2110/28,2450 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3880 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 24,8892 гривні/долар, станом на цю годину укладено 36 угод на суму 10,56 мільйона доларів.