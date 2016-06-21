Гройсман: в України сьогодні є три системні вороги

Уряд очікує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1,5%, повідомив у ході прес-конференції в Києві прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Ми очікуємо зростання (економіки - УНІАН) за підсумками року в 1,5%. І наше завдання утримати це зростання і забезпечити стабільний економічний розвиток», - сказав Гройсман.

При цьому він сказав, що в України сьогодні є три системні вороги - російська агресія, корупція і популізм. «Причому я не можу сказати, що більший ворог, але всі три ці явища посягають на нашу незалежність і хочуть відібрати у нас майбутнє», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, прогнози уряду збігаються з прогнозами міжнародних фінансових організацій і рейтингових агентств. Прогнози уряду на 2017 рік передбачають зростання економіки на 3%, що також перебуває в коридорі прогнозів МВФ і Світового банку для України.