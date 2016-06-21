П'ять невеликих банків не виконали вчасно вимогу НБУ щодо докапіталізації

П'ять невеликих українських банків не збільшили капітал до законодавчо встановленого мінімуму 120 млн грн станом на 17 червня 2016 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

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Згідно з повідомленням, 17 банків збільшили капітал до 120 млн грн, з середини 2014 вони сукупно збільшили капітал на 731 млн грн.

«Всього збільшення капіталу потребували 22 банки. Однак п'ять з них через об'єктивні причини не виконали вимоги станом на 17 червня 2016 року. Ці банки продовжують роботу з Національним банком щодо врегулювання ситуації», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначив, що на сьогодні існують такі варіанти вирішення цієї проблеми: збільшення капіталу, самоліквідація у разі відсутності зацікавленості в діяльності на банківському ринку, об'єднання з іншим гравцем на ринку.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність до вимог законодавства, або до рівня не менш як 500 млн грн.

Українські банки повинні були довести статутний і регулятивний капітал до мінімального розміру в 120 млн грн до 17 червня. Надалі банки повинні збільшити капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

Вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу банків на рівні 500 млн грн встановлено в статті 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для низки невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку прискоряться.