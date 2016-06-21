Гройсман розповів, які сектори цікавлять американських інвесторів в Україні

Американський бізнес зацікавлений у реалізації в Україні проектів в аграрному секторі, у IT-сфері та інфраструктурі, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на прес-конференції в Києві.

"Американський бізнес, з яким я зустрічався в Нью-Йорку і Вашингтоні дуже зацікавлений в Україні. Я впевнений, що ми ще не використали наші можливості по залученню інвестицій в економіку, - сказав Гройсман. - Є зацікавленість у приватизації Одеського припортового заводу, аграрна сфера, ІТ-сфера, інфраструктура. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо активізацію американського бізнесу в Україні. Це дуже важливо".

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Гройсман зазначив, що залучення інвестицій в Україну буде йти в ногу з реформою системи захисту власності.

"Ми як влада мають це забезпечити. Ми концентруємося на цьому і будемо захищати кожну гривню, долар і євро, які інвестовані до української економіки", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман перебував з візитом у США 14-17 червня. В ході візиту уряд України і США домовилися про надання нашій країні 220 мільйонів доларів на реформи митниці та судову реформу, а також про можливе збільшення фінансування проектів в Україні з боку Світового банку на 1 мільярд доларів 2017 року.

За даними Держстату, інвестиції США в Україну становлять менше 1 мільярда доларів, за обсягами вкладень американський бізнес не входять в десятку найбільших українських інвесторів. Разом з тим, по лінії уряду Україна за 2014-2016 році отримала близько 4 мільярдів доларів фінансової допомоги.