Прем'єр хоче ввести мораторій на податкові зміни протягом 3-5 років

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках проведення податкової реформи пропонує зробити незмінним податкове законодавство протягом 3-5 років.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві.

"Суть податкової реформи - забезпечити її незмінність протягом 3-5 років. Не можна змінювати податки щороку під Новий рік. Бізнес не може нічого прогнозувати. Нам потрібно послабити будь-який тиск податкової на бізнес. Система обліку має бути спрощена. На цьому треба концентруватися", - сказав Гройсман.

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Він також підкреслив, що ситуація в Митній службі також має змінюватися системно - з урахуванням побажань бізнесу, а також з використанням передового досвіду.

Як повідомляв УНІАН, план пріоритетних дій уряду на 2016 рік, схвалений у травні поточного року, передбачає проведення податкової реформи, спрощує адміністрування податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб, спрощення митних процедур для аграрного експорту, обмеження чисельності співробітників Державної фіскальної служби на рівні 41 тисячі.

9 червня Кабінет міністрів України створив спеціальну групу, до якої увійшли народні депутати, експерти, чиновники і завданням якої стане розробка законопроекту про податкову реформу в Україні. Рішення уряду було продиктовано необхідністю фундаментальних, швидких і передбачуваних перетворень у податковій сфері.