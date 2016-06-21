До України приїдуть технічні місії міністерства торгівлі та Митної служби США

Україна повертає довіру США, що підтвердили підсумки візиту української урядової делегації, повідомив на прес-конференції в Києві прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Я зустрічався з віце-президентом США Джозефом Байденом, з міністрами економіки, фінансів, енергетики. Були зустрічі з керівництвом USAID, зі Світовим банком, де ми обговорили подальшу співпрацю. Я відчув, що довіра до України повертається, - сказав Гройсман. - Хотів би наголосити, що з 28 червня по 11 липня в Україну приїде технічна місія Митної служби. Ми досягли такої домовленості щодо реформи митної служби. Ми напрацюємо технічні потреби для модернізації митниці. Крім того, приїде міністр торгівлі США Пенні Пріцкер та її заступник. Вони нададуть технічну допомогу щодо створення Офісу просування інвестицій при прем'єр-міністрі. У нас є величезні можливості щодо залучення інвестицій і підвищення міжнародної торгівлі».

Як повідомляв УНІАН, Гройсман перебував з візитом у США 14-17 червня. В ході візиту уряд України і США домовилися про надання нашій країні 220 млн дол. на реформу митниці та судову реформу, а також про можливе збільшення фінансування проектів в Україні з боку Світового банку на 1 млрд дол. у 2017 році.