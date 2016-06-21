Делегація Мінекономрозвитку поїде до Молдови допомагати впроваджувати Prozorro

Делегація Міністерства економічного розвитку і торгівлі наступного тижня вирушить до Молдови для надання консультацій щодо впровадження української системи електронних державних закупівель Prozorro.

Про це повідомив глава департаменту держзакупівель Мінекономрозвитку Олександр Стародубцев на своїй сторінці в Facebook.

"У четвер (16 червня - УНІАН) ми практично весь день провели з колегами з Молдови. Розповідали наш досвід реформи публічних закупівель, відповідали на будь-які самі незручні питання, а під кінець ще попросили підійти наші майданчики (тобто попросили підійти представників електронних майданчиків, підключених до Prozorro, - УНІАН), щоб молдавани могли з перших рук дізнатися все і зважити. Вийшов відкритий хороший розмова. Prozorro виглядає як нормальний варіант для впровадження в Молдові, хоча багато речей потрібно ще додумати. Наступного тижня летимо до Молдови продовжувати!" - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Молдова має намір імплементувати українську систему електронних державних закупівель Prozorro.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі раніше висловило намір впровадити систему електронних державних закупівель в іншій країні, паралельно забезпечуючи участь українського бізнесу в тендерах іноземних держав.

За словами заступника глави Мінекономрозвитку Максима Нефьодова, перші успішні проекти участі українського бізнесу в державних закупівлях інших країн в рамках угоди Світової організації торгівлі про держзакупівлі (WTO GPA) можуть бути реалізовані протягом півроку.

Економія бюджетних коштів завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro в травні склала 217 мільйонів гривень при 16,4 тисячі проведених тендерів.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.