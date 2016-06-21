Держстат підтвердив оцінку ВВП України в першому кварталі

Валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактора, без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, знизився на 0,7%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, порівняно з першим кварталом 2015 року, ВВП України в першому кварталі 2016 року зріс на 0,1%.

Таким чином, Держстат підтвердив оцінку динаміки ВВП України в першому кварталі за оперативними даними, яка була оприлюднена 16 травня.

Згідно з наведеними даними, номінальний ВВП за підсумками кварталу склав 453,2 мільярда гривень, або 10,605 тисячі гривень у розрахунку на одну особу.

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Раніше, 26 квітня, Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з яким економіка України за підсумками першого кварталу показала невелике зростання в річному вимірі. НБУ прогнозує зростання реального ВВП 2016 року на 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах склав 1,979 трильйона гривень, на душу населення – 46,201 тисячі гривень.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1%.