Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,89 за долар
Офіційний курс НБУ на 22 червня: 100 USD – 2489,2558 гривні; 100 EUR – 2816,3440 гривні; 10 RUR – 3,8789 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2489,2558 (21 червня – 2490,8886)
100 EUR – 2816,3440 (21 червня – 2803,2460)
10 RUR – 3,8789 (21 червня – 3,8064)
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Як повідомляв УНІАН, 21 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів продовжують утримуватися на рівні 24,88/24,91 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,9830/28,0160 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3860/0,3870 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8926 гривні/долар, станом на цю годину укладено 423 угоди на суму 339,40 мільйона доларів.