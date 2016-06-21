Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,89 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2489,2558 (21 червня – 2490,8886)

100 EUR – 2816,3440 (21 червня – 2803,2460)

10 RUR – 3,8789 (21 червня – 3,8064)

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів продовжують утримуватися на рівні 24,88/24,91 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,9830/28,0160 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3860/0,3870 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8926 гривні/долар, станом на цю годину укладено 423 угоди на суму 339,40 мільйона доларів.