Директор Світового банку в Україні Чімяо Фан залишає свій пост

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан у зв'язку з плановою ротацією покидає свій пост, який обіймав чотири з половиною роки - з лютого 2012 року.

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Як повідомив Чімяо Фан у ексклюзивному інтерв'ю УНІАН, інформація про призначення нового директора вже відома – це пані Сату Каконен, яка приступить до виконання обов'язків 25 липня поточного року.

"Можу сказати, що вона дуже досвідчений макроекономіст, працювала в цьому напрямку багато років і розуміє проблеми регіону. Потрібно боротися з економічними проблемами, що виникають в Україні, Білорусі та Молдові. Тому для нового директора критично важливо мати такий досвід", - сказав він.

Чімяо Фан повідомив, що переходить на посаду директора Світового банку по таких країнах, як Бангладеш, Бутан та Непал, але спостерігатиме за Україною здалеку.

"Моє серце завжди залишиться з Україною. Я провів тут чотири з половиною роки, і Україна, Білорусь і Молдова завжди буду займати особливе місце в моєму серці", - сказав він і зазначив, що дуже хотів би повернутися в нашу країну в таку ротацію, через 4 роки.