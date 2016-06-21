Державний УБРР в жовтні повторно виставлять на продаж - ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в жовтні 2016 року повторно виставити на приватизацію 99,99% акцій "Українського банку реконструкції і розвитку".

Про це повідомляється на сайті фонду.

У відомстві зазначили, що зараз ФДМУ почав підготовку банку до приватизації. "Новий процес передбачає проведення інвентаризації, аудиту і оцінки. Оцінка за станом на 30 червня триватиме близько 3 місяців", - йдеться в повідомленні.

Голова фонду Ігор Білоус зазначив, що знає про плани Національного банку України щодо ліквідації "Українського банку реконструкції і розвитку", але, на його думку, приватизація фінустанови буде кращим варіантом для держави.

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"У цьому випадку, на відміну від сценарію ліквідації, держава отримає непогані кошти в бюджет", - цитує прес-служба голову ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у серпні минулого року передав Фонду держмайна пакет акцій перебуває у його власності "Українського банку реконструкції та розвитку" в рамках рішення Кабінету міністрів про продаж банку.

Фонд держмайна анонсував проведення аукціону з продажу акцій "Українського банку реконструкції і розвитку" з початковою ціною 118,9 мільйона гривень 22 квітня 2016 року в Києві, але він не відбувся через відсутність покупців.

"Український банк реконструкції та розвитку" створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк " відноситься до невеликих банків за обсягом активів. Банк за підсумками 2015 року отримав 570 тисяч гривень чистого прибутку проти 18,332 мільйона гривень чистого збитку роком раніше.