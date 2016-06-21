Державний УБРР в жовтні повторно виставлять на продаж - ФДМУ

20:15, 21 червня 2016
Фінанси
93

Наразі Фонд держмайна почав підготовку банку до приватизації - це передбачає проведення інвентаризації, аудиту та оцінки.

Фото УНИАН

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в жовтні 2016 року повторно виставити на приватизацію 99,99% акцій "Українського банку реконструкції і розвитку".

Про це повідомляється на сайті фонду.

У відомстві зазначили, що зараз ФДМУ почав підготовку банку до приватизації. "Новий процес передбачає проведення інвентаризації, аудиту і оцінки. Оцінка за станом на 30 червня триватиме близько 3 місяців", - йдеться в повідомленні.

Голова фонду Ігор Білоус зазначив, що знає про плани Національного банку України щодо ліквідації "Українського банку реконструкції і розвитку", але, на його думку, приватизація фінустанови буде кращим варіантом для держави.

Читайте такожФонд гарантування оцінив "Дельта Банк" у 29 мільярдів гривень

"У цьому випадку, на відміну від сценарію ліквідації, держава отримає непогані кошти в бюджет", - цитує прес-служба голову ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у серпні минулого року передав Фонду держмайна пакет акцій перебуває у його власності "Українського банку реконструкції та розвитку" в рамках рішення Кабінету міністрів про продаж банку.

Фонд держмайна анонсував проведення аукціону з продажу акцій "Українського банку реконструкції і розвитку" з початковою ціною 118,9 мільйона гривень 22 квітня 2016 року в Києві, але він не відбувся через відсутність покупців.

"Український банк реконструкції та розвитку" створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк " відноситься до невеликих банків за обсягом активів. Банк за підсумками 2015 року отримав 570 тисяч гривень чистого прибутку проти 18,332 мільйона гривень чистого збитку роком раніше.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter