ESM перерахував Греції транш в 7,5 мільярда євро

Європейський механізм стабільності (ESM) перерахував Греції новий транш кредиту в 7,5 мільярда євро, повідомляє Прайм.

"ESM перерахував 7,5 мільярдів євро Греції", - повідомив ESM у вівторок у своєму мікроблозі в Twitter.

Транш затримався на кілька місяців, оскільки влада країни та представники кредиторів, вже не вперше, довго не могли домовитися щодо реформ та процесу коригування економіки Греції.

Рада директорів Європейського механізму стабільності схвалив 17 червня виділення Греції другого траншу кредиту в 10,3 мільярда євро з третьої програми фіндопомоги. Перша "порція" цього траншу - 7,5 мільярда євро. Країна спрямує ці гроші на обслуговування боргових зобов'язань, а також на виплату внутрішніх заборгованостей.

Читайте такожКредитори схвалили пакет допомоги Греції у розмірі €10,3 мільярда

Залишок від другого траншу розміром 2,8 мільярда євро Греція зможе отримати, виконавши низку додаткових умов, а також після "закриття" внутрішніх боргів бюджету, зазначалося в прес-релізі ESM. Раді директорів ESM належить окремо схвалити перерахування цих грошей Греції.

Греція не може вибратися з програми фінансової допомоги з 2010 року, її кредитори з боку єврозони - ESM та EFSF - вже видали країні 170,7 мільярда євро в рамках трьох програм кредитування. З поточної програми фіндопомоги Греція вже отримала 28,9 мільярда євро, максимальний обсяг кредитів у третій програмі, які країна може отримати від ESM, - 86 мільярдів євро. Влада єврозони сподівається, і це прописано в документах фіндопомоги Греції, що третя програма кредитування країни, щоб уникнути її дефолту та підтримати її економіку, закінчиться в середині 2018 року.