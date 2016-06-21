Світовий банк працює над новою стратегією підтримки України

Політика Світового банку відносно нашої країни не зміниться після зміни регіонального директора, але банк працює над новою стратегією підтримки України у зв'язку з тим, що термін дії поточної стратегії закінчується.

Про це повідомив в інтерв'ю УНІАН директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан, який залишає свій пост у зв'язку з плановою ротацією.

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Відповідаючи на питання про зміну політики банку по відношенню до України після його відходу з посади регіонального директора, Чімяо Фан сказав: "Абсолютно немає. Це важливо для міжнародних інститутів – директор змінюється, а політика – немає".

"У групи Світового банку є стратегія підтримки України, і скоро час дії поточної стратегії закінчується. Ми знаходимося в процесі підготовки нової стратегії", - додав він.

За словами Чімяо Фана, нова стратегія базується на аналізі ключових моментів і перешкод для стабільного економічного зростання, а також на пріоритетних заходи українського уряду і зацікавленості в проведенні реформ.

"Один з аспектів – набутий досвід роботи з попередньої стратегії. Але я хочу вас запевнити, що стратегія і політика Світового банку по відношенню до України не зміняться зі зміною директора", - зазначив він.