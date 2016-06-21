Луганщина отримала понад 90 мільйонів кредиту на соціальні проекти

Європейський інвестиційний банк в рамках реалізації надзвичайної кредитної програми з відновлення України на 2016-2017 роки протягом 2016 передбачив виділення 350 млн грн на відновлення об`єктів житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортної інфраструктури, заходи щодо підвищення енергоефективності в навчальних закладах і установах охорони здоров`я Луганської області. Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Читайте такожВорожі диверсанти під прикриттям вогню мінометів атакували військових біля Авдіївки

У перший транш програми гроші на реалізацію проектів виділено як субвенцію з державного місцевому бюджету.

Після конкурсного відбору проектів постановою Кабінету Міністрів України виділено 90,268 млн грн на реалізацію 26 проектів в області.

До програми увійшли проекти міст: Сєвєродонецька та Рубіжного, а також Біловодського, Кремінського, Міловського, Станично-Луганського та Троїцького районів.

Лідером із залучення інвестицій цієї програми, незважаючи на безпосередню близькість до зони бойових дій, є Станично-Луганський район - 4 проекти на суму 41,43 млн грн (46% від загальної суми 1 траншу).

Від Сєвєродонецька - 10 проектів на 29,4 млн грн, від Рубіжного - 1 проект на 10,4 млн грн, Кремінського району - 7 проектів загальною вартістю 6,79 млн грн, Троїцького району - 2 проекти на 1 млн грн, Біловодського району - 1 проект на 0,927 млн грн, Міловського району - 1 проект на 0,316 млн грн.

”Сьогодні тендерна документація за першим траншем пройшла узгодження Мінрегіоном і розглядається в представників Європейського інвестиційного банку. Для участі у другому транші програми подано Мінрегіону на розгляд 202 проектних заявки (177 з яких з експертизами) загальною вартістю на 991 млн грн”, - сказано в повідомленні.

Йдеться про те, що найбільше коштів необхідно залучити на відновлення інженерних мереж (електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення) - 52 проекти загальною вартістю понад 528 млн грн.

Також 37 проектів, спрямованих на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури з необхідністю фінансування близько 140 млн грн.

У соціальну сферу планується залучити понад 60 млн для реалізації 113 проектів, спрямованих на реконструкцію, капітальний ремонт шкіл, садків, лікарень.