У Дніпрі "накрили" конвертцентр з оборотом понад 120 мільйонів гривень

Очолював конвертаційний центр 40-річний житель Дніпра, повідомляє місцеве видання 056.ua з посиланням на прес-центр управління із захисту економіки в Дніпропетровській області.

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Там же працювали 41-річний бухгалтер і два кур'єри. До складу підконтрольних їм підприємств входили 16 товариств з ознаками фіктивності.

"Конверт-центр" створили для переведення коштів підприємств, які займалися реалізацією продуктів харчування. Наразі ведеться слідство.