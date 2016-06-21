У Дніпрі "накрили" конвертцентр з оборотом понад 120 мільйонів гривень
21:42, 21 червня 2016Фінанси
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Організатори контролювали 16 товариств з ознаками фіктивності.
У Дніпрі закрили конвертцентр / Фото УНІАН
Очолював конвертаційний центр 40-річний житель Дніпра, повідомляє місцеве видання 056.ua з посиланням на прес-центр управління із захисту економіки в Дніпропетровській області.
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Там же працювали 41-річний бухгалтер і два кур'єри. До складу підконтрольних їм підприємств входили 16 товариств з ознаками фіктивності.
"Конверт-центр" створили для переведення коштів підприємств, які займалися реалізацією продуктів харчування. Наразі ведеться слідство.
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