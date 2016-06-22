Курс юаня оновив шестирічний мінімум

Народний банк Китаю в середу послабив курс юаня до долара на 0,43%, повідомляє Прайм з посиланням на регулятора КНР.

"У середу Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,5935, що на 279 пунктів більше фіксингу вівторка, коли курс становив 6,5656", - йдеться в повідомленні.

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У вівторок Народний банк Китаю зміцнив курс юаня до американської валюти на 0,52%.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що потрясло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. У перший тиждень 2016 року регулятор послабив позиції юаня до долара більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року.