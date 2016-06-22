Нацбанк завтра оголосить рішення по обліковій ставці

Національний банк України оголосить рішення щодо монетарної політики, в тому числі щодо облікової ставки, завтра, 23 червня.

Як повідомила прес-служба регулятора, відповідна прес-конференція голови НБУ Валерії Гонтарєвої відбудеться 23 червня о 14:00. У заході також візьмуть участь заступники голови НБУ Дмитро Сологуб та Олег Чурий.

Як наголошується в повідомленні, прес-конференція голови НБУ про рішення щодо монетарної політики буде проведено за 2 години після завершення відповідного засідання правління, тобто, рішення з цих питань ще не прийнято.

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Раніше Національний банк України два місяці поспіль знижував облікову ставку – до 18% річних з 27 травня і до 19% річних з 22 квітня, - і заявляв про наміри продовжити зниження облікової ставки за подальше уповільнення споживчої інфляції.

Довідка УНІАН. Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійній ситуації на ринку.

Інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,1%, в річному вираженні - до 7,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.