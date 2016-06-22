"РФ застрягне на низькому рівні": нобелівський лауреат прогнозує російській економіці "японську хворобу"

Про це заявив лауреат Нобелівської премії з економіки 2010 року Крістофер Піссарідес в інтерв'ю агентству Bloomberg, передає РБК.

"Головний ризик полягає в тому, що Росія застрягне на одному місці, як Японія. Але Японія досягла дуже високого рівня, а ризик в тому, що Росія застрягне на низькому рівні", — зазначив Піссарідес.

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В інтерв'ю нобелівський лауреат також заявив, що Росія "поводиться як країна третього світу, яка витягує ресурси землі, продає їх, а потім використовує отримані доходи для купівлі продукції переважно за кордоном". "Це спокуса. Якщо багатство вже тут, готове, то навіщо докладати зусилля? Візьміть його, продайте, отримаєте гроші", — сказав Піссарідес.

За його словами, можливо, падіння цін нафти — це "благо" для Росії. "Тому що це підштовхне економіку в тому напрямку, по якому вона повинна йти, щоб стати великою індустріальною і сучасною економікою", — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, кіпрський економіст Крістофер Піссарідес став лауреатом Нобелівської премії по економіці в 2010 році. Нагороду він розділив з американцями Пітером Даймондом і Дейлом Мортенсеном. Премія була присуджена за аналіз ринків щодо "шорсткостей пошуку".