В Британії банки накопичують готівку на випадок виходу країни з Євросоюзу - FT
Банки Великобританії нарощують обсяги готівки на випадок масового зняття вкладів населенням країни.
Банк Англії направив британським банкам розпорядження наростити обсяги готівки, оскільки можливий вихід Великобританії з Євросоюзу може викликати масове зняття вкладів населенням країни, повідомляє Газета.ru з посиланням на Financial Times.
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"Регулятор знаходиться в тісному контакті з найбільшими банками країни, включаючи Lloyds Banking Group і Royal Bank of Scotland, щоб переконатися в їх працездатному стані та готовності до ліквідації наслідків Brexit", - йдеться в повідомленні.
Як заявив представник Банку Англії, невизначеність з приводу референдуму є найбільшим ризиком для короткострокової фінансової стабільності Великобританії і, можливо, для міжнародних ринків.
Раніше повідомлялося, що Банк Англії розробляє план на випадок виходу Великобританії зі складу Євросоюзу за підсумками майбутнього референдуму.