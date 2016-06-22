В Британії банки накопичують готівку на випадок виходу країни з Євросоюзу - FT

Банк Англії направив британським банкам розпорядження наростити обсяги готівки, оскільки можливий вихід Великобританії з Євросоюзу може викликати масове зняття вкладів населенням країни, повідомляє Газета.ru з посиланням на Financial Times.

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"Регулятор знаходиться в тісному контакті з найбільшими банками країни, включаючи Lloyds Banking Group і Royal Bank of Scotland, щоб переконатися в їх працездатному стані та готовності до ліквідації наслідків Brexit", - йдеться в повідомленні.

Як заявив представник Банку Англії, невизначеність з приводу референдуму є найбільшим ризиком для короткострокової фінансової стабільності Великобританії і, можливо, для міжнародних ринків.

Раніше повідомлялося, що Банк Англії розробляє план на випадок виходу Великобританії зі складу Євросоюзу за підсумками майбутнього референдуму.