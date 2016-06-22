Нацбанк хоче продавати банківські послуги через BankID

Національний банк України може надати банкам можливість продажу своїх послуг за допомогою системи дистанційної ідентифікації клієнтів банків BankID, впровадженням якої регулятор зайнявся в рамках Комплексної програми розвитку фінансового сектору України.

Про це в ході прес-конференції повідомив керівник проектів та програм управління стратегії реформування банківського сектора НБУ Валерій Майборода.

"Наші колеги з фінансового моніторингу вже почали опрацьовувати можливість надання банківських послуг за допомогою ідентифікації в BankID. Ми відкриті і готові до цього, але ця ініціатива повинна йти від банків. Поки що не всі готові до цього, побоюючись, що конкуренти отримають інформацію про їхніх клієнтів", - сказав він.

Майборода зазначив, що при виборі платформи для запуску технології регулятор розглядав три системи BankID: "Ощадбанку", "Приватбанку" і норвезької системи BankID.

За його словами, регулятор, незважаючи на те що система "Приватбанку" була першою на ринку, вибрав систему "Ощадбанку", оскільки вона була розроблена не самим банком, а IT компанією.

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За словами директора Центру економічних досліджень і прогнозування "Фінансовий пульс" Сергія Мамедова, впровадження системи BankID дозволить збільшити обсяги трансакційного бізнесу в 5-6 разів.

"За допомогою BankID можна не тільки надавати адміністративні послуги, але також і багато інших. Це може бути оплата державних послуг, отримання послуг різних банків за допомогою такої ідентифікації. Також це дозволить спростити покупки в інтернет-магазинах",- зазначив Мамедов.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Національний банк України під час заходу, присвяченого впровадженню електронної технології ідентифікації особистості BankID, яка дозволить отримувати державні послуги онлайн за допомогою порталу poslugy.gov.ua, підписали меморандум про співпрацю.

Національний банк України має намір впровадити систему дистанційної ідентифікації клієнтів банків BankID і запрошує банківське співтовариство, громадськість та органи виконавчої влади приєднатися до публічного обговорення даної системи.