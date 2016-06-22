Російська економіка опустилася на нове дно – експерти ВШЕ

Зафіксоване в травні 2016 року зниження більшості показників економічної діяльності свідчить про поглиблення рецесії в Росії, наголошується в доповіді, підготовленій Центром розвитку Вищої школи економіки (ВШЕ).

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За даними експертів, за останні два місяці весни економіка Росії стиснулася на 2,5%, ставши в результаті менше, ніж у травні 2015 року, який досі вважався «дном поточної кризи».

«Відскік від дна», що спостерігався в другому півріччі 2015 року, виявився повністю відіграним: з початку поточного року все чіткіше простежується негативний тренд, що свідчить про те, що економіка продовжує заглиблюватися в рецесію», — підкреслюється в доповіді ВШЕ «Коментарі про державу і бізнес», передає РБК.

Раніше представники російської влади неодноразово заявляли про досягнення економікою країни дна і припинення падіння. У травні 2016 року про те, що дно залишилося позаду, заявляв президент країни Володимир Путін.

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Схожу оцінку дав тоді і голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв, який заявив, що російська економіка не перебуває в рецесії вже півроку. В середині червня той же Улюкаєв повідомив, що нижня точка спаду пройдена, йде швидке відновлення економіки і починаючи з третього кварталу російська економіка буде показувати зростання. «Рецесія в економіці повністю припиниться за підсумками цього року», — запевнив міністр.

Експерти ВШЕ оптимізму політиків не поділяють і відносять до числа найбільш тривожних показників чергове скорочення споживчого попиту. Аналітики відзначають, що роздрібний товарообіг в Росії падає вже 17 місяців поспіль і в травні 2016 року скоротився (порівняно з квітнем за вирахуванням сезонності) ще на 1,1%. При цьому найсильніше впали продажі продовольчих товарів, що свідчить про погіршення добробуту найменш забезпечених верств населення.

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Зупинити падіння попиту з боку населення не допомогло навіть уповільнення зростання споживчих цін (з 1% в травні до 0,4% у квітні-травні). Одночасно з цим погіршився стан справ і в інших сферах економіки: вантажообіг скоротився в травні на 0,3%, обсяги промислового виробництва — на 0,2%, будівництва — відразу на 6%.

«Таким чином, за квітень і травень стан російської економіки різко погіршився, незважаючи на підвищення цін на нафту Urals до $30 за барель у січні-лютому до $40 і 45 в квітні і травні відповідно. Поглиблення рецесії в ці місяці виявилося настільки великим, що за збереження економічної активності на рівні травня падіння ВВП за підсумками року становитиме 1,5–2%, хоча ми очікували побачити таке падіння лише за ціни нафти $35. Залишається сподіватися, що хоча б нафта не відновить падіння», — наголошується в доповіді.

Різке підвищення світових цін на нафту, на думку експертів ВШЕ, могло б допомогти відновленню зростання економіки, проте розраховувати на це найближчим часом навряд чи можливо. У доповіді підкреслюється, що в даний час (під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість бареля Brent коливається трохи вище $51) нафтовий ринок близький до свого локального піку, а в недалекому майбутньому може і впасти.