Мінекономрозвитку озвучило прогноз зростання економіки України на найближчі три роки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% і на 3-3,5% у 2017 і 2018 роках, повідомила заступник міністра Юлія Ковалів в ефірі канадського телеканалу CTV News.

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«Цього року ми прогнозуємо 1,5% росту ВВП, а на наступні два роки ми прогнозуємо 3-3,5% зростання ВВП. Наша економіка, завдяки дуже важким реформ, які уряд імплементує, демонструє ознаки стабілізації та зростання», - сказала вона.

Також Ковалів зазначила, що фактор воєнних дій на сході країни не є визначальним в інвестиційній привабливості України, оскільки керівництво країни дотримується узгодженої з Міжнародним валютним фондом програми реформ і стабілізувало державні фінанси.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ковалів заявляла, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України в 2017 році не менш ніж на 4%.

Падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% із 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах становив 1,979 трлн грн, на душу населення – 46,201 тис. грн.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% й уповільненні інфляції до 19%.