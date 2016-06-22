Порошенко підписав закон щодо спрощення залучення іноземних інвестицій

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій», повідомили в прес-службі глави держави.

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Документ було проголосовано у парламенті 31 травня цього року. Він спрощує порядок залучення інвестицій і вводить заявний принцип державного обліку інвестицій, згідно з яким усю статистичну інформацію надають підприємства з іноземним капіталом і банки.

Як повідомляв УНІАН, існуюча в Україні норма про держреєстрацію інвестицій несла великі корупційні ризики й не була необхідною, оскільки участь іноземного капіталу в статутних фондах українських підприємств прописується в їх статутах, які, у свою чергу, підлягають обов'язковому обліку.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року становив 43,371 млрд дол., що на 2,373 млрд дол., або на 5,19%, нижче від показника на початок минулого року на рівні 45,745 млрд дол.

При цьому обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в січні-грудні 2015 року становив 251,154 млрд грн, що на 1,7% нижче від показника за аналогічний період 2014 року.

У 2016 році уряд розраховує залучити близько 5 млрд дол. інвестицій.