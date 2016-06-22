Російські банки скоротили золоті запаси за кордоном майже в два рази

Російські банки з кінця першого кварталу 2014 року скоротили залишки на депозитах та кореспондентських рахунках в іноземних банках у дорогоцінних металах майже в два рази, а без врахування Сбербанку – більш ніж у 13 разів, свідчить звітність кредитних організацій за період з квітня 2014 року по червень 2016 року, передає РІА "Новости".

Обсяг золота, який російські банки зберігали на зарубіжних депозитах і коррахунках, на кінець першого кварталу 2014 року досяг 82 тонн, збільшившись за рік в два рази. Наступні місяці цей обсяг почав різко скорочуватися, досягнувши до 1 березня 2015 року показника в 21,8 тонни.

Читайте також"Нафтова заначка" Росії порожніє: наявних резервів вистачить лише на два-три рокиПотім стався відскок, майже виключно за рахунок Сбербанку, і на 1 червня цей показник досяг рівня 44,4 тонни. Без врахування Сбербанку обсяг золота в банках-нерезидентах майже неухильно скорочувався з рівня 35 тонн на кінець першого кварталу 2014 року і до 2,7 тонни на 1 червня 2016 року.

"Потужний відтік коштів з коррахунків і депозитів у банках-нерезидентах в дорогоцінних металах навесні 2014 року міг бути пов'язаний з антиросійськими санкціями", — вважає начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий.