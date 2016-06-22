Українці витрачають на продукти харчування та комунальні послуги більше половини доходів – Держстат

Частка витрат на оплату житлово-комунальних послуг (водопостачання, газ, електрика, послуги ЖЕКів та інше), а також на продукти харчування у витратах українців в січні-березні 2016 року зросла до 57,9% з 52,4% в аналогічному періоді 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, частка витрат на харчування в I кварталі 2016 року зросла в загальній сумі витрат домогосподарств до 41,5% з 37,7% роком раніше, а на комунальні послуги – до 16,4% з 14,7%.

Частка інших витрат скоротилася. Зокрема, частка витрат на транспорт знизилася – до 8,7% з 10,2%, на алкоголь і сигарети – до 6,3% з 7%, на одяг і взуття – до 3,9% з 4,2%, на побутову техніку – до 3,3% з 3,8%, на охорону здоров'я – до 6% з 6,3%.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують отримання субсидії, у 2016 році зросте до 8-9 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У січні-травні 2016 року обсяг призначених українцям субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зріс порівняно із січнем-травнем 2015 року майже в 10 разів і становив 2,3 млрд грн.

З початку року, у січні-травні споживчі ціни в Україні зросли на 5,2%. У річному вираженні, до травня 2015 року, інфляція в травні 2016 року сповільнилася до 7,5% з 9,8%, зафіксованих місяцем раніше.