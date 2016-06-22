Гривня зміцнює позиції: на міжбанку 24,90 за долар

У середу, 22 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 24,88/24,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,1340/28,1540 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3880/0,3890 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 24,8971 грн/дол., на цей час укладено 425 угод на суму 452,79 млн дол.