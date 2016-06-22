Ніконов: Держава не може керувати корпораціями і підприємствами

Екс-заступник голови Київської адміністрації і власник великого київського забудовника KAN Development Ігор Ніконов називає головними ресурсами країни держпідприємства, які «потрібно продати всі без винятку».

«Ефективність державного управління набагато нижча за приватне, і корупція там росте, як на дріжджах. Кожен, хто отримав в управління держпідприємство, вважає його своєю вотчиною і користується його можливостями», - говорить Ніконов в інтерв'ю HUBs.

За його словами, держава має бути партнером, контролером, встановлювати правила регулювання ринків і економіки в цілому, але не управляти корпораціями і підприємствами. У такій ситуації особлива роль відводиться Антимонопольному комітету. Найбільш перспективними галузями економіки Ніконов називає IT-індустрію та сільське господарство.

«Практично будь-який розвиток у цій галузі тягне за собою зростання у машинобудуванні, будівництві інфраструктури, транспорті... Необхідно розвивати виробництво по переробці сільськогосподарської сировини. І, звичайно ж, нам треба якомога швидше запускати вільний ринок сільгоспземель», - продовжує радник мера.

Екс-заступник глави Київської адміністрації називає головним критерієм розвитку економіки кількість нових робочих місць. За його словами, наприклад, у Сербії уряд платить бізнесу 10 тисяч євро за створення одного робочого місця. Так само роблять у багатьох країнах східної Європи. Тому важливо не те, скільки компанія відрахувала податків, а скільком людям вона дала можливість працювати. Ці працівники, в свою чергу, купують товари, і таким чином повертають гроші в економіку держави.