Банки-банкрути заборгували за кредитами рефінансування НБУ понад 53 мільярди

Обсяг заборгованості неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування на 1 червня становить 53,38 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

Як наголошується в коментарі НБУ, це величезна сума, і для її погашення потрібно докласти великі зусилля, в тому числі і щодо продажу активів неплатоспроможних банків Фондом гарантування вкладів фізосіб. «Національний банк вважає, що є ряд причин, які заважають Фонду максимально ефективно реалізовувати майно таких банків. Основна причина – це слабка судово-претензійна робота Фонду за проблемними кредитами (неподання позову до позичальника або фінансового поручителч, і як наслідок, пропуск термінів позовної давності; незадовільна робота з виконавчою службою: продаж застав в рамках виконавчого провадження за заниженою вартістю)», - йдеться в коментарі.

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На думку НБУ, підвищити ефективність продажу активів неплатоспроможних банків може підвищення прозорості процесу виставлення активів на продаж, які на сьогодні продаються малими порціями, і багато з яких взагалі не виставляються на продаж, хоча банки знаходяться в процесі ліквідації вже тривалий час.

Також, як зазначив регулятор, ефективність продажу зросте завдяки вдосконаленню процесу покупки, який є ризикованим для зацікавлених інвесторів у зв'язку з відсутністю єдиної бази даних виставлених на продаж активів і віртуальної кімнати даних. Як наслідок, для вивчення кожного активу інвестору необхідно фізично їхати в банк, підписувати угоду про нерозголошення інформації і вивчати паперові кредитні справи.

Крім того, як зазначив НБУ, продаж розпорошений на десятки майданчиків, кожен із яких працює за своїми правилами, а також є ризики зловживань з боку торгових платформ, які можуть відмовити в реєстрації «чужим» інвесторам і маніпулювати в ході торгів. При цьому, як підкреслив регулятор, у Фонду відсутній ефективний інструментарій для виявлення та припинення таких зловживань.

На думку НБУ, процес реалізації майна неплатоспроможних банків може бути максимально ефективним за умов підвищення якості роботи торгових платформ. Зокрема, кожна торгова платформа повинна мати бездоганну репутацію, яка є гарантією відсутності зловживань у процесі торгів, а також мати велику базу даних інвесторів і вести активний пошук покупців.

У свою чергу, інвестори, на думку регулятора, повинні мати можливість реєструватися на платформі і підписувати договір про нерозголошення інформації всього один раз, після чого вони отримують доступ до всіх активів, що виставляються на продаж зараз або в майбутньому.

«Платформа повинна забезпечити інвестору сервіс, що дозволяє шукати цікаві йому активи за заданими параметрами, одночасно ставити заявки на покупку окремих активів або пулів активів, а також знайомитися з усіма кредитними справами зі свого робочого місця через віртуальну кімнату даних. Активи неплатоспроможних банків повинні виставлятися на продаж великими пулами», - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів.

З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 13 фінустанов з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного «Родовід Банку».

Фонд гарантування розраховує в поточному році виручити від продажу активів неплатоспроможних банків 15 млрд грн.